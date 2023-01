Elden Ring Garden of Eyes: armi, boss, magie e talismani inediti con l'enorme mod premium

A sei mesi di distanza dall'annuncio di Elden Ring Garden of Eyes, l'omonimo collettivo di sviluppatori amatoriali ci informa di aver concluso i lavori su questa promettente mod premium che amplia il già enorme ventaglio di contenuti del soulslike a mondo aperto di FromSoftware.

Nonostante la mod in questione possa essere scaricata dai soli partecipanti alla raccolta fondi su Patreon di The Garden of Eyes, gli autori di questo progetto ci offrono comunque l'opportunità di sbirciare tra i contenuti di questa mod attraverso il 'video showcase' che campeggia a inizio articolo.

Il team di The Garden of Eyes descrive il proprio lavoro spiegando che "la nostra mod punta a cambiare completamente l'esperienza di gioco offerta da Elden Ring, aggiungendo armi su misura completamente nuove, armature inedite dai giochi precedenti di FromSoftware, nuove sfide contro boss ancora più difficili, cavalcature originali, nuovi talismani e molto altro".

Al momento, la mod conta all'incirca venti armi inedite e oltre trenta set di armature nuove di zecca, con equipaggiamenti e talismani che incidono profondamente nel gameplay grazie ai tanti effetti elementali e alle abilità speciali da sbloccare.

