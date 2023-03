Elden Ring diventa un GDR in prima persona grazie ad una nuova mod

Nel mentre il deludente aggiornamento Ray Tracing di Elden Ring continua a far discutere, l'appassionata scena dei modder dell'action-GDR di FromSoftware ci regala un nuovo contenuto fanmade con cui potrete riesplorare l'Interregno da una prospettiva totalmente nuova.

Se avete già terminato Elden Ring in tutte le salse e siete alla ricerca di nuove soluzioni per rinfrescare la vostra esperienza nelle sterminate lande dell'Interregno, la mod Frist Person Souls di Dasaav che trasforma il titolo in un ruolistico in prima persona potrebbe fare al caso vostro.

"Viaggia nell'Interregno con una prospettiva completamente nuova, con i tuoi occhi", ci dice l'autore della mod. "First Person Souls offre un'opportunità unica di sperimentare Elden Ring come non hai mai fatto prima. La semplice idea di "Elden Ring in prima persona è stata realizzata al massimo del potenziale, con First Person Souls che adatta le meccaniche di gioco di base in modi oculati e soddisfacenti, il tutto per rendere la prima persona più fluida e rifinita. Un prodotto di molti mesi di lavoro, ERFPS migliora la tua esperienza in prima persona con molte funzionalità completamente arricchite, come elementi HUD personalizzati, tracciamento della testa dell'animazione, modifiche al movimento del giocatore e la sensazione generale del gioco, tutte facilmente configurabili nell'ini della mod e nelle impostazioni di gioco".

Dasaav raccomanda di unire la sua ad altre mod per migliorare e arricchire ulteriormente la vostra esperienza di gioco, Seamless Co-op di LukeYui, la sostituzione dei roll con i dash e il Texture Improvement Project.