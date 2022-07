Elden Ring e Genshin Impact tra i giochi più popolari del 2022 su Twitter

La community di videogiocatori è particolarmente attiva su Twitter, social network sul quale gli sviluppatori sono soliti pubblicare i loro annunci e gli utenti adorano commentarli, magari condividendo anche qualche esperienza di gioco. A tal proposito, scopriamo quali sono i giochi che hanno ricevuto più tweet in questi primi mesi del 2022.

Di seguito trovate la classifica con i 10 giochi o brand più chiacchierati sul social network azzurro:

Genshin Impact Worlde Ensemble Stars Final Fantasy (tutta la serie) Project Sekai Apex Legends Elden Ring Fate Grand Order Valorant The Legend of Zelda (si fa riferimento ai tweet legati al gioco sul profilo di Nintendo America)

Ad essere interessante non è solo la top 10 dei giochi protagonisti del maggior numero di post, ma anche e soprattutto la crescita di Twitter Gaming. Nella prima metà del 2022 sono stati pubblicati 1,5 miliardi di tweet legati al mondo videoludico, con una crescita pari al 36% rispetto ai risultati ottenuti nell'anno precedente. Si tratta di un dato assolutamente non trascurabile che evidenzia l'interesse per i videogiochi da parte di chi trascorre il proprio tempo sulla piattaforma.

Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, l'argomento gaming più commentato degli scorsi mesi è stato quello relativo all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, seguito dagli annunci del Summer Game Fest.