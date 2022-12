Elden Ring e Genshin Impact tra i giochi premiati ai PlayStation Partner Awards 2022 Asia

Si sono da poco conclusi i PlayStation Partner Awards 2022 della sezione asiatica della divisione dedicata ai videogiochi di Sony, evento durante il quale sono stati assegnati numerosi premi alle produzioni che più si sono distinte nel corso dell'anno.

Ad essersi aggiudicati il Grand Award, che viene assegnato ai prodotti sviluppati nelle regioni asiatiche e che vantano il maggior numero di vendite, troviamo sia Elden Ring (FromSoftware) che Genshin Impact (Hoyoverse), entrambi enormi successi commerciali per vendita di contenuti in game e copie fisiche.

Di seguito trovate invece i cinque titoli che hanno vinto il Partner Award, anch'esso legato alle vendite in tutto il mondo nel periodo compreso fra ottobre 2021 e settembre 2022:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex)

Final Fantasy 14 (Square Enix)

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (Bandai Namco)

Resident Evil Village (Capcom)

Yu-Gi-Oh! Master Duel (Konami)

Ad aver vinto invece lo Special Award, che premia il gioco sviluppato in territori esterni a quelli asiatici con il maggior successo a livello commerciale in Asia, troviamo Apex Legends, il battle royale free to play di Respawn Entertainment pubblicato da Electronic Arts. A ricevere il premio di gioco PlayStation Studios con più vendite in tutto il mondo nello scorso anno è stato Gran Turismo 7.

Non manca nemmeno il premio assegnato dagli utenti giapponesi ed asiatici, i quali hanno selezionato cinque tra i prodotti della top 25 del 2022:

Earth Defense Force 6 (D3 Publisher)

Elden Ring (FromSoftware)

Ghostwire Tokyo (Bethesda Softworks)

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (Square Enix)

Stray (Annapurna Interactive)

Vi ricordiamo che manca meno di una settimana all'inizio dei The Game Awards 2022, l'evento durante il quale scopriremo anche il vincitore del titolo di gioco dell'anno.