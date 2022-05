Elden Ring: tantissimi giapponesi hanno giocato più di 100 ore, rivela un sondaggio

Dopo tre mesi e oltre 13 milioni di copie vendute fin dal lancio, la redazione di Famitsu ha ben pensato di invitare i propri lettori giapponesi a partecipare a un sondaggio per scoprire le loro abitudini di gioco in Elden Ring. A quanto pare, anche i nostri colleghi nipponici faticano a staccarsi dall'ultima opera di FromSoftware...

Il sondaggio ha visto la partecipazione di quasi 1.700 giocatori, la stragrande maggioranza dei quali di sesso maschile, ed è apparso sull'ultimo numero del magazine settimanale. Il resoconto include numerosi dati, come la suddivisione per età, le modalità d'acquisto e le piattaforme scelte (potete consultarle tutte quante a questo indirizzo), ma a saltare all'occhio è indubbiamente il playtime, che denota un forte attaccamento al gioco da parte dei giocatori giapponesi. Come potete vedere di seguito, la maggior parte dei votanti ha giocato ad Elden Ring per più di 100 ore, un dato che si è inoltre rispecchiato sul livello massimo raggiunto dai personaggi:

Tempo di gioco

Meno di 10 ore: 7

Tra 10 e 60 ore: 131

Tra 60 e 100 ore: 283

Tra 100 e 150 ore: 499

Tra 150 e 200 ore: 354

Tra 200 e 300 ore: 301

Oltre 300 ore: 112

Livello

Sotto al 30: 20

30-49: 164

50-89: 138

90-119: 207

120-149: 347

150 e oltre: 824

Le classi di prima scelta si sono rivelate quelle del Vagabondo (selezionata all'inizio da 427 giocatori) e del Samurai (424 giocatori), mentre le statistiche privilegiate sono state Vigore (1243 votanti) e Resistenza (710 giocatori). Per quanto concerne le armi, hanno vinto Katane (841 voti), Greatsword (641 voti) e Scudi medi (504 voti). N.B. In questi i ultimi due casi era possibile effettuare scelte multiple.

Ora la palla passa a voi: fateci sapere nei commenti quanto tempo avete già speso nell'Interregno! Intanto, continuano a circolare dei rumor sui possibili DLC di Elden Ring...