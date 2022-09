Elden Ring giocabile con un Dance Pad? Ci prova la streamer che l'ha finito con una mano

Dopo aver mostrato di che pasta è fatta finendo Elden Ring con una sola mano, la streamer MissMikkaa sta provando a completare tutte le sfide con i boss del capolavoro soulslike di FromSoftware utilizzando un Dance Pad al posto del controller!

La celebre creatrice di contenuti ha infatti raccolto il guanto di sfida lanciatogli dai suoi tanti follower su Twitch e, conclusa con successo l'avventura controllando il pad con una sola mano, ha deciso di ripercorrere il cammino del Senzaluce combattendo i boss più rappresentativi dell'Interregno al ritmo di un Dance Pad.

Per chi non lo sapesse, il Dance Pad è uno speciale tappeto-controller reso famoso da titoli come Dance Dance Revolution, con dei pulsanti nascosti all'interno di quadranti da premere con i piedi. Rimappando i pulsanti della tastiera o del controller sui comandi del Dance Pad è perciò possibile servirsene nella dimensione a mondo aperto di Elden Ring per esplorare lo scenario, accedere all'inventario e combattere, seppur con tutte le difficoltà che possiamo facilmente intuire sia in termini di "facilità di accesso ai comandi" che di tempismo nell'esecuzione delle schivate o degli attacchi.

A giudicare da quanto mostratoci fino ad ora da MissMikkaa, la streamer non sembra avere particolari problemi nel farsi beffe dei nemici più mortali di Elden Ring colpendoli al ritmo di un Dance Pad. Se volete saperne di più sul "bestiario" del soulslike di FromSoftware, date un'occhiata al nostro speciale sui mostri più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring.