Elden Ring: ci stiamo giocando, adesso ve lo possiamo confermare!

La presentazione del gameplay di Elden Ring ha colto anche noi di sorpresa come un fulmine a ciel sereno ma adesso che l'embargo imposto dal publisher è scaduto possiamo finalmente confermarvi che stiamo giocando con il gioco di FromSoftware.

Dopo aver visto Elden Ring in anteprima esclusiva italiana lo scorso mese di settembre, finalmente il Fossa ha messo le mani anche su una build del gioco, non possiamo dirvi nulla per il momento ma vi confermiamo che prossimamente troverete su queste pagine, su YouTube e sui canali social di Everyeye e di Francesco Fossetti (seguite il Fossa su Instagram) una serie di contenuti tra cui prime impressioni, video e altro materiale per un coverage che vi porterà alla scoperta del mondo di Elden Ring.



Il nuovo gioco di FromSoftware esce il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, la prossima settimana (dal 12 al 15 novembre) si terrà il Network Test di Elden Ring riservato a 50.000 giocatori in tutto il mondo, se vi siete iscritti (il termine ultimo per le registrazioni era il primo novembre) in questi giorni potreste ricevere conferma della vostra eventuale selezione.



Bandai Namco ha anche annunciato le edizioni speciali di Elden Ring tra cui una Premium Collector's Edition con replica 1:1 dell'elmetto disponibile in soli 6.000 pezzi, purtroppo già sold-out.