Elden Ring, da quando si può giocare? Data e orario di sblocco del titolo FromSoftware

Tra i nuovi videogiochi della settimana trova finalmente posto anche Elden Ring, con l'erede di Bloodborne e Dark Souls pronto a realizzare il suo attesissimo debutto sul mercato.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è in programma per la giornata di venerdì 25 febbraio 2022, Day One ufficiale dell'opera di casa FromSoftware. Ma a partire da che ora sarà possibile muovere i primi passi tra le lande dell'Interregno? A quanto pare, l'attesa sarà davvero molto breve, almeno per quanto riguarda l'utenza console. Sia su PlayStation 4 e PlayStation 5, sia su Xbox One e Xbox Series X|S, il conto alla rovescia avrà infatti termine alla mezzanotte in punto della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, fuso orario italiano.

Su hardware Sony e Microsoft, sarà dunque sufficiente attendere lo scoccare del dodicesimo rintocco per poter iniziare la propria avventura in Elden Ring. Al momento, non abbiamo invece certezze su quello che sarà l'orario di sblocco dell'Action RPG su PC. Sulle pagine di Steam, non sono infatti presenti dettagli in merito, anche se appare ragionevole ipotizzare che anche su questi lidi sarà sufficiente attendere la mezzanotte.

