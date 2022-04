Elden Ring giocato con i bonghi di Donkey Kong: la folle impresa di uno youtuber

Elden Ring è un titolo con una difficoltà superiore alla media, come da tradizione nei giochi From Software, ma c'è chi vuole andare sempre oltre i propri limiti ed affrontare l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki ricorrendo alle periferiche più assurde ed improbabili.

Per esempio c'è qualcuno, come lo youtuber ZeroLenny, che ha deciso di intraprendere un viaggio nell'Interregno utilizzando i DK Bongos al posto del classico pad. Per chi non li avesse presenti, i DK Bongos sono considerati tra le periferiche più particolari ed originali mai prodotte da Nintendo, pubblicati nel 2003 assieme a Donkey Konga, gioco musicale per GameCube con protagonista l'iconico gorilla incravattato, utilizzato negli anni successivi anche per i due seguiti e per l'avventura Donkey Kong: Jungle Beat.

Attraverso attente modifiche, i bonghi sono stati adattati al sistema di controllo di Elden Ring, pur non risultando certamente comodi da utilizzare in una simile circostanza. Ma ZeroLenny non si è fatto intimorire dalla sfida ancora più ardua, e utilizzando due paia di DK Bongos ha guidato il suo Senzaluce attraverso l'Interregno tambureggiando con dita e mani. Il risultato è indubbiamente esilarante, nonostante la notevole prova d'abilità del giocatore, capace di affrontare con l'improbabile controller anche le battaglie più temibili.

Restando in tema di piacevoli assurdità, Gesù e Link di The Legend of Zelda sono arrivati in Elden Ring grazie al lavoro dei sempre attivissimi modder. E come se non bastasse, anche la Buoncostume ha invaso Elden Ring, pronta a giudicare la moralità degli abiti indossati dai Senzaluce.