Elden Ring giocato con una tavoletta grafica: l'impresa della Senzaluce Luality!

In attesa del concerto jazz A Night in the Lands Between, i giocatori hanno a disposizione numerose alternative creative per trascorrere il tempo in compagnia di Elden Ring.

L'ultima - e peculiare! - proposta arriva da Twitch, in particolare dal canale della nota streamer Luality. La giocatrice ha infatti invitato la propria community a seguire un appuntamento alquanto originale, nel corso del quale la Senzaluce ha deciso di abbandonare il tradizionale pad. Il banale controller è stato invece sostituito da una tavoletta grafica, selezionata come nuovo strumento di input per una impegnativa sessione di gameplay di Elden Ring.

L'impresa ha a quanto pare avuto un buon riscontro, con Luality apparentemente non troppo turbata dal cambio d'arma realizzato nell'Interregno. Con a disposizione tavoletta grafica ed e-Pencil, la streamer si è avventurata senza paura nel mondo di Elden Ring, per una divertente e originale esperienza all'interno dell'immaginario fantasy plasmato dal game director Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore statunitense George R. R. Martin. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare una replica dell'appuntamento live trasmesso da Luality. Cosa ve ne pare di questa peculiare declinazione del combat system di Elden Ring?



Cogliamo l'occasione per ricordare che è disponibile la patch 1.07 di Elden Ring, che include riferimenti a nuove mappe e all'abilitazione del Ray Tracing.