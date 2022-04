Elden Ring: un giocatore diventa una celebrità e gli viene dedicata una mod

Negli ultimi giorni, un giocatore di Elden Ring noto come "Let me Solo Her" è diventato una vera e propria leggenda per la community del nuovo action-RPG di FromSoftware. L'utente si è contraddistinto per le sue grandi doti di guerriero, ma anche per un modo di vestire piuttosto bizzarro.

Dopo aver passato ore a provare invano ad avere la meglio su Malenia, uno dei boss più ostici dell'intero titolo diretto da Hidetaka Miyazaki, l'utente sazed813 ha sfruttato le funzionalità multiplayer online di Elden Ring per chiedere soccorso agli altri giocatori. In suo aiuto è quindi giunto Let Me Solo Her, un istrionico Senzaluce che indossa nient'altro se non una pentola adagiata sulla testa e le sue fide katane.

Coerentemente con il suo nome, Let Me Solo Her è riuscito a sconfiggere Malenia da solo e, soprattutto, senza neppure subire un singolo danno dal temibile boss. La storia è stata raccontata da sazed813 su reddit, e l'abile guerriero è diventato una celebrità nella community del gioco.

Tanto grande è il rispetto che i giocatori nutrono nei suoi confronti, che gli è stata persino dedicata una mod. Come riportato da Polygon, il modder Garden of Eyes ha creato un contenuto aggiuntivo e personalizzato che modifica le ceneri dei Lupi Solitari, un oggetto facilmente reperibile all'inizio del gioco che si può usare per evocare un trio di lupi spettrali al nostro fianco. Come avrete intuito, al posto dei lupi viene evocato proprio Let Me Solo Her nella sua versione controllata dalla CPU. La mod è scaricabile a questo indirizzo, ma richiede un pagamento di 5 dollari per abbonarsi al Patreon di Garden of Eyes. Qui trovate il filmato della boss fight, mentre più in basso potete dare uno sguardo alle fan art che sono state dedicate al giocatore.