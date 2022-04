Elden Ring: un giocatore l'ha finito in sovraccarico, senza mai saltare e schivare

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese degli utenti che hanno deciso di stabilire nuovi record in Elden Ring, terminando l'ultima opera di FromSoftware in condizioni molto particolari. Dopo aver osservato il video di chi ha completato Elden Ring senza mai usare un'arma, ecco che arriva un'altra folle impresa.

Il protagonista di questa bizzarra partita è il content creator che si fa chiamare IronPineapple, il quale ha già pubblicato svariati video dedicati alle sue run più strane di Elden Ring. L'ultima follia dello YouTuber consiste in un'intera partita nel gioco FromSoftware con un malus parecchio importante: l'utente ha deciso infatti di completare Elden Ring nello stato di sovraccarico, ovvero aggiungendo così tanto peso all'equipaggiamento del Senzaluce da impedirne la maggior parte delle azioni. Si tratta dello step successivo rispetto al fat roll, poiché chi è in sovraccarico non può eseguire una schivata, non può correre, non può saltare e non ha la possibilità di salire sul cavallo. Insomma, questa particolare scelta di IronPineapple ha reso la run davvero difficile, ma ciò non l'ha fermato in alcun modo.

Prima di lasciarvi al filmato che testimonia l'impresa dell'utente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sullo YouTuber che ha giocato Elden Ring con i bonghi di Donkey Kong.