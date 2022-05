Elden Ring: un giocatore ha realizzato una dettagliata guida alle classi

Il già alto livello di complessità dei souls, che adorano lanciare i giocatori nella mischia senza troppi preamboli e accortezze, si è innalzato ulteriormente con Elden Ring, che ha traslato la formula di gioco nel contesto ancor più vasto del genere open world.

Dopo oltre due mesi di disponibilità sul mercato, in ogni caso, i Senzaluce della prima ora hanno avuto tutto il tempo a disposizione per esplorare l'Interregno e scoprire i suoi più reconditi segreti. Uno di essi ha così ben pensato di mettere le conoscenze che ha acquisito al servizio dei suoi colleghi realizzando una pratica, dettagliata e piacevole guida alle classi di Elden Ring.

Leesinmain1992, questo il nickname con il quale è conosciuto in rete, ha messo a disposizione su Reddit dieci ricche infografiche, una per ogni classe, nelle quali indica quelle che secondo lui sono le build più potenti, riportando ogni singolo oggetto - dai talismani alle armi, passando per le armature e le Lacrime di Cristallo - che ritiene indispensabili. A titolo di esempio, in calce a questa notizia potete trovare la guida per il Vagabondo, per tutte le altre vi invitiamo a consultare il thread apposito su Reddit.

Cosa ne pensate? Ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Lo sapete che tra i contenuti tagliati da Elden Ring figura un misterioso Colosseo?