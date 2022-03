Elden Ring: un giocatore ha ricevuto ben 86 milioni di Rune con un'invasione

Sui social sta stupendo sempre di più la storia di un giocatore di Elden Ring che, in seguito ad un'invasione, si è ritrovato con una quantità impressionante di Rune da spendere per potenziare il personaggio.

Parliamo dell'utente Fixo2, il quale ha raccontato su Reddit l'assurda storia che gli è capitata durante le sue partite in giro per l'Interregno. Stando alle dichiarazioni del giocatore del titolo FromSoftware, tutto è accaduto durante il suo tentativo di invadere la partita di un altro Senzaluce: dopo aver fatto il suo ingresso nel mondo nel quale erano attivi due giocatori che stavano cooperando, l'utente è riuscito con successo ad eliminarne uno ed è poi caduto sotto i colpi dell'altro. Al rientro nel suo mondo, Fixo2 è tornato a raccogliere le Rune nel luogo in cui è stato ucciso per recuperarne una quantità ben superiore a quella che aveva al momento del decesso: si parla infatti di 85.899.344 Rune, ovvero quasi 86 milioni.

Dopo aver chiesto consiglio agli utenti Reddit su come comportarsi, alla fine la decisione di Fixo2 è stata molto particolare: il giocatore ha creato una nuova partita poiché non trovava più soddisfacente accumulare le anime, ma su quel salvataggio ha acquistato grosse quantità di pietre da forgiatura che investirà in futuro in un New Game Plus con quel personaggio.

In attesa di scoprire con esattezza i motivi che hanno permesso al giocatore di ottenere così tante Rune, vi ricordiamo che il PETA ci suggerisce 5 cose da fare in Elden Ring con un divertente video.