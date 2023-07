Elden Ring: giocatori co-op nella prima partita al mondo senza subire danni

Due giocatori di Elden Ring hanno deciso di allearsi in co-op per completare la "no hit in coop challenge", una sfida che prevede di completare il gioco senza subire neanche un colpo. Un video suggella il completamento dell'impresa con successo.

Bushy e Ainrun, la coppia di content creator che ha deciso di inventarsi questa nuova sfida per intrattenere il proprio pubblico, ce l'hanno fatta: sono riusciti a completare un'intera partita di Elden Ring in co-op senza mai subire danni dai nemici. D'altronde, Elding Ring è stato un successo e ancora oggi c'è molta domanda di contenuti da parte della community.

I due giocatori, che sono stati i primi a completare questa sfida nel mondo in cooperativa (mentre già esisteva un record in single player), si sono avvalsi di una mod che consente di essere sempre in co-op all'interno di una sola partita. Normalmente, invece, il secondo giocatore dovrebbe essere richiamato in ogni nuova area.

Ciò significa che, per dovere di cronaca, bisogna precisare che la sfida necessita di questo aiuto, se così vogliamo chiamarlo, per essere completata con successo. Va considerato, inoltre, che di tanto in tanto la mod causa dei bug in Elden Ring, a volte a beneficio e a volte a svantaggio dei giocatori.



Fatto sta che i due giocatori sono riusciti a portare a termine un'impresa decisamente non di poco conto. Nel frattempo, si vocifera che Elden Ring sia in arrivo su Xbox Game Pass.