Elden Ring, giocatori PC persi nell'Interregno: è in vetta a Steam da oltre un mese!

Nemmeno le migliori boss fight di Elden Ring sembrano frenare l'avanzata dei coraggiosi e ambiziosi Senzaluce, che, almeno su PC, sono sempre più numerosi.

A confermarlo, sono in particolare le ultime classifiche di vendita diffuse da Steam, con il negozio digitale di Valve che non vede cambiamenti in seno alla prima posizione. Ancora una volta, per ben la quinta settimana di fila, Elden Ring è infatti il gioco più venduto nello store dedicato al gaming su PC. A inseguire l'Action RPG di FromSoftware è il nuovo hardware Steam Deck, console portatile firmata dalla stessa Valve. Medaglia di bronzo infine per It Takes Two, che dopo un 2021 carico di successi non vede diminuire l'interesse del pubblico nei suoi confronti.

Di seguito, vi proponiamo la Top 10 integrale di Steam relativa all'ultima settimana:



1. Elden Ring

2. Steam Deck

3. It Takes Two

4. Ghostwire: Tokyo

5. Valve Index

6. Core Keeper

7. Dread Hunger

8. Ghostwire: Tokyo (preordine)

9. Red Dead Redemption 2

10. Lego Star Wars: The Skywalker Saga



Manca di poco il podio il nuovo Ghostwire Tokyo, esordito sul mercato venerdì 25 marzo 2022. L'Action Adventure firmato da Shinji Mikami occupa tuttavia due posizioni, con il quarto gradino dedicato alle copie vendute e l'ottavo relativo invece ai preordini dell'opera Tango Gameworks. Complici anche i saldi Rockstar Games su Steam, anche Red Dead Redemption II entra in Top 10, con il capolavoro videoludico che continua a conquistare il pubblico anche ad anni di distanza dal primo debutto.