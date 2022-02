Elden Ring: anche i giocatori PC potranno iniziare a giocare a mezzanotte

Ci siamo! La settimana di Elden Ring è ufficialmente cominciata e i ragazzi di FromSoftware l'hanno inaugurata pubblicando una mappa con gli orari di sblocco del gioco su ogni piattaforma e in ogni parte del mondo.

Come abbiamo già avuto modo di scoprire nel primo pomeriggio, su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Series X|S Elden Ring verrà sbloccato alla mezzanotte in punto del 25 febbraio. Grazie alla nuova infografica pubblicata da FromSoftware, apprendiamo che i giocatori PC europei otterranno il via libera alla stessa ora. Dunque, anche su Steam Elden Ring diventerà giocabile alle 00:00 di venerdì 25 febbraio. È interessante notare che su PC l'orario varierà da fuso a fuso: i più fortunati in tal senso saranno i PC gamer californiani, che otterranno il via libera addirittura alle 15:00 del 24 febbraio, mentre gli "sfortunati" neozelandesi dovranno attendere il mezzogiorno del 25 febbraio.

I giocatori che hanno preordinato la versione digitale su Elden Ring su Xbox One e Xbox Series X|S possono già procedere al pre-caricamento dei dati di gioco, mentre gli utenti PlayStation 4, PS5 e PC potranno farlo a partire dal 23 febbraio (48 ore prima del lancio ufficiale).

Quest'oggi, gli sviluppatori giapponesi hanno approfittato dei propri canali social anche per invitare tutti i giocatori a non diffondere spoiler su Elden Ring.