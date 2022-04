Elden Ring ed i giocatori scorretti in PvP: arriva il cacciatore di utenti AFK

Con Elden Ring giocato attualmente da milioni di fan sparsi per il mondo, è inevitabile che qualche spiacevole inconveniente possa insorgere in ambito multiplayer online, specie PvP. In particolare si fanno sempre più numerosi gli utenti AFK ("Away from keyword", ossia lontani dalla tastiera).

Questi giocatori si mettono a disposizione per le invasioni, salvo poi nascondersi in punti della mappa irraggiungibili. Nel multiplayer l'invasore non ha a disposizione il cavallo Torrente e, di conseguenza, potrebbe non riuscire a trovare l'avversario, spingendolo così ad abbandonare la partita, morire e perdere tutte le rune accumulate fino a quel momento. L'invaso AFK ne approfitta quindi per recuperare le rune.

Una situazione che ha generano non poche frustrazioni tra la community, rischiando di compromettere la fruibilità degli elementi PvP. Ed è per questo motivo che un giocatore ha deciso di trasformarsi in un vero e proprio cacciatore di AFK, mettendosi alla loro ricerca sfruttando armi di lunga gittata. L'utente riprende le sue uccisioni condividendole sui social, e in tutto ha già eliminato ben 15 diversi giocatori AFK, numero destinato con tutta probabilità ad aumentare ulteriormente nel prossimo futuro.

Nella speranza che simili azioni vengano fortemente limitate, magari grazie anche a questi "giustizieri", non perdetevi il nostro speciale sull'Interregno di Elden Ring, con un focus sulla storia dei Senzaluce. E se avete bisogno di una mano, ecco un trucco per eliminare velocemente uno dei boss più difficili di Elden Ring, reso ancora più tosto dopo l'arrivo dell'Update 1.03.