Elden Ring già tra i giochi più venduti su PC: ma la vetta di Steam è tutta di Xbox

Steam Best Sellers Last Week



- FH5 #1 before it officially launches

- Top 2 game both Xbox Studios



1. Forza Horizon 5

2. Age of Empires IV

3. Elden Ring

4. New World

7. Back 4 Blood

8. Football Manager 2022

9. Index

10. Lost Ark Platinum pic.twitter.com/LPfZYsJ6qz