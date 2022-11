Elden Ring è il Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards, tutti i vincitori

Oltre ad essersi portato a casa altri premi come quello di Miglior Gioco Multiplayer, Best Visual Design e Critic's Choice Award, Elden Ring esce trionfale dai Golden Joystick Awards 2022 aggiudicandosi il premio di Gioco dell'Anno.

A concorrere per il premio di Game of the Year avevamo anche God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Return to Monkey Island, Xenoblade Chronicles 3, Gran Turismo 7, Immortality, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Teardown, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2 e Neon White. Ad uscirne vittorioso, alla fine, è stato l'action-GDR open world di FromSoftware. Lo studio nipponico, peraltro, è stato riconosciuto anche come Studio dell'Anno in occasione dell'evento celebrativo.

Di seguito vi riportiamo tutti i vincitori nelle rispettive categorie:

Ultimate Game of the Year - Elden Ring

Most Wanted Game - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Xbox Game of the Year - Grounded

PlayStation Game of the Year - Stray

PC Game of the Year - Return to Monkey Island

Nintendo Game of the Year - Leggende Pokémon: Arceus

Best Performer - Manon Gage (Immortality)

Critics' Choice Award - Elden Ring

Breakthrough Awards - Vampire Survivors

Best Gaming Hardware - Steam Deck

Best Community - Final Fantasy 14

Best Game Trailer - Goat Simulator 3

Best Audio - Metal: Hellsinger

Best Multiplayer Game - Elden Ring

Best Indie Game - Cult of the Lamb

Best Early Accesso Launch - Slime Rancher

Best Game Expansion - Cuphead: The Delicious Last Course

Studio of the Year - FromSoftware

Best Visual Design - Elden Ring

Still Playing - Genshin Impact

Best Storytelling - Horizon Forbidden West

Per quanto riguarda i giochi vincitori per le specifiche piattaforme, abbiamo Grounded come Gioco Xbox dell'Anno, Leggende Pokémon Arceus Gioco Nintendo Switch dell'Anno, Return to Monkey Island Gioco PC dell'anno e - quello che probabilmente è destinato a far discutere di più - Stray Gioco PlayStation dell'Anno. Il gatto soriano di Annapurna va in questo modo a soffiare la vittoria ad Horizon Forbidden West e, ancor più clamorosamente, a God of War Ragnarok. Cosa ne pensate dei premi assegnati dalla giuria dei Golden JoyStick Awards?