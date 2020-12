Elden Ring è il gioco più atteso dell'anno ai TGA 2020

Purtroppo non si è ancora mostrato come sperato da molti fan, ma il tanto atteso Elden Ring è riuscito ad accaparrarsi un premio nel corso della serata dei The Game Awards 2020.

Il nuovo progetto di FromSoftware è infatti stato eletto come gioco più atteso dell'anno, riuscendo a superare titoli del calibro di God of War Ragnarok e il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Al momento non sembra che il gioco sia anche tra i prodotti presenti sul palco con nuovo materiale da mostrare, ma la serata è ancora lunga e non possiamo escludere che il titolo possa farsi vedere dopo la lunga assenza dalle scene. Tra gli altri premi assegnati a pochi istanti da Elden Ring troviamo Ghost of Tsushima che si è guadagnato il titolo di Best Art Direction, Hades come miglior gioco d'azione, Tony Hawk's Pro Skater 1+ 2 come miglior gioco sportivo e Half-Life Alyx come miglior gioco per la realtà virtuale.

Vi ricordiamo che proprio qualche minuto fa The Last of Us Parte 2 è stato eletto miglior action adventure del 2020 e potrebbe aggiudicarsi anche il titolo di gioco dell'anno, il più ambito di tutti.