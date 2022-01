Elden Ring è il gioco più atteso? Non in Giappone! Ecco la nuova Top 30

Mentre Elden Ring si prepara ad affrontare i cheater, mancano ormai poche settimane al debutto dell'Action RPG FromSoftware. Ma qual è il titolo più atteso dal pubblico del Sol Levante?

A quanto pare non l'avventura dell'Interregno, che i lettori di Famitsu, noto magazine del Giappone, hanno collocato fuori dalla Top 10 stilata nella settimana tra giovedì 13 e mercoledì 19 gennaio 2022. In attesa di scoprire se Final Fantasy XVI arriverà nel corso del 2022, il JRPG Square Enix è invece il gioco più atteso dal pubblico, che lo colloca anche sopra a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. In terza posizione, troviamo invece Splatoon 3.

Di seguito, vi riportiamo la Top 30 integrale emersa dai voti dei lettori di Famitsu:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 684 voti;

2. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 551 voti;

3. [NSW] Splatoon 3 – 530 voti;

4. [NSW] Bayonetta 3 – 509 voti;

5. [NSW] Dragon Quest X Offline – 504 voti;

6. [NSW] Leggende Pokémon: Arceus – 456 voti;

7. [PS5] Gran Turismo 7 – 355 voti;

8. [NSW] Triangle Strategy – 350 voti;

9. [NSW] Ushiro – 307 voti;

10. [NSW] Kirby e la Terra Perduta – 265 voti;

11. [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 236 voti;

12. [PS4] Elden Ring – 233 voti;

13. [PS5] Elden Ring – 223 voti;

14. [PS5] Pragmata – 212 voti;

15. [NSW] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – 159 voti;

16. [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim – 136 voti;

17. [NSW] Chocobo GP – 135 voti;

18. [NSW] Touken Ranbu Warriors – 133 voti;

19. [PS4] Anonymous;Code – 125 voti;

20. [PS4] Dragon Quest X Offline – 122 voti;

21. [PS5] Dragon Quest X Offline – 111 voti;

22. [PS4] The King of Fighters XV – 108 voti;

23. [PS4] Atelier Sophie 2: The Alchemis of the Mytsterious Dream – 106 voti;

24. [NSW] Metal Max: Wild West – 104 voti;

25. [PS5] Forspoken – 101 voti;

26. [PS5] Horizon: Forbidden West – 92 voti;

27. [PS4] Gran Turismo 7 – 90 voti;

28. [NSW] Anonymous;Code – 88 voti;

29. [NSW] Yomawari 3 – 87 voti;

30. [PS4] Star Ocean 6: The Divine Force – 85 voti;



Qual è invece il vostro gioco più atteso?