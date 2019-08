Elden Ring: il gioco From Software non sarà presente al Tokyo Game Show

Come vi abbiamo riportato alcune ore fa, Bandai Namco Entertainment ha annunciato la line-up di giochi che tornerà a presentare nel corso della nuova edizione del Tokyo Game Show, la fiera videoludica nipponica ormai giunta alle porte.

Come i fan di FromSoftware hanno potuto constatare, il publisher non ha incluso il nome di Elden Ring all'interno dell'elenco dei giochi che torneranno a mostrarsi in occasione del TGS 2019. Dopo essere stato assente alla GamesCom di Colonia, in tanti speravano che il nuovo action-GDR diretto da Hidetaka Miyazaki potesse presto tornare sotto i riflettori, ma a quanto sembra non sarà questo il caso.

La software house nipponica, a questo punto, potrebbe adottare la medesima strategia comunicativa adottata con Sekiro: Shadows Die Twice, che fu presentato ai Game Awards 2018 con un criptico teaser trailer e riproposto al pubblico diversi mesi più tardi.

Ricordiamo che Elden Ring è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad una data di lancio ancora non annunciata da parte di Bandai Namco e FromSoftware. Il gioco sarà il primo esperimento dello studio divenuto famoso per Dark Souls nel genere open world. La scrittura del lore e della mitologia celtica su cui si fonda il progetto è stata affidata a George R.R. Martin, il famoso autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.