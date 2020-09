Elden Ring è il gioco FromSoftware più grande e profondo di sempre, parola di Miyazaki

Nonostante sia stato annunciato oltre un anno fa, Elden Ring, nuovo progetto di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, rappresenta ancora un mistero. Sapiamo della collaborazione con George R.R. Martin, dell'adesione al canone degli open world e delle influenze della mitologia nordica, ma non lo abbiamo mai visto in azione in un vero e proprio gameplay.

In attesa di scoprire qualcosa di davvero sostanzioso, dobbiamo accontentarci dei piccoli dettagli che di tanto in tanto spuntano in rete, come quelli emersi durante un talk al 23° Japan Media Arts Festival e tradotti dal giapponese da un utente anonimo. Durante la trasmissione, che verteva principalmente su Sekiro: Shadows Die Twice, i due presentatori Tokita Takashi e Sayawaka hanno letto una dichiarazione di Miyazaki: il creativo ha spiegato che Elder Ring "sarà più grande e profondo di qualsiasi altro gioco dello studio", e che il team si sta impegnando moltissimo per realizzare un'opera capace di unire storia e mitologia, due elementi che sono stati descritti come "opposti".

Un po' scarne come nuove informazioni, vero? Lo sappiamo bene, ma purtroppo per il momento questo passa per il convento. Elden Ring ha saltato tutti gli appuntamenti estivi (e sono stati davvero tanti!), compresi quelli di Microsoft e Sony, e a quanto pare non si farà vedere neppure al Tokyo Game Show 2020. Lo scorso weekend, come se non bastasse, è comparso in rete un profilo legato al gioco, auspicando qualche novità... ma dopo alcune attente indagini si è rivelato falso.