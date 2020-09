Elden Ring: il gioco FromSoftware al Tokyo Game Show? Niente da fare!

Nel cuore del mese di settembre, ha ufficialmente inizio il percorso di avvicinamento all'edizione 2020 del Tokyo Game Show, vetrina nipponica per eccellenza dedicata all'universo videoludico.

Molte software house hanno infatti iniziato a comunicare i propri programmi per l'evento, con dettagli sui giochi presenti e sugli appuntamenti in diretta streaming organizzati per l'occasione. Tra le notizie confermate, troviamo anche l'annuncio della line up Bandai Namco al Tokyo GameShow. Ebbene, nonostante i giochi inclusi siano molto numerosi, tra questi non figura purtroppo alcun riferimento ad Elden Ring.

L'atteso gioco FromSoftware, dopo essere stato annunciato all'E3 2019, è ormai lontano dai radar videoludici da oltre un anno. La produzione co-firmata da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin non si è infatti palesata a nessun appuntamento Microsoft o Sony, né ha presenziato ai numerosi eventi del Summer Game Festival di Geoff Keighley o, ancora, alla Gamescom 2020. Ora, a quanto pare, anche il Tokyo Game Show non riuscirà a portare al pubblico novità su Elden Ring.



La produzione, pur ancora avvolta nel mistero, è oggetto di una forte curiosità da parte del pubblico, ansiosa di scoprire la natura della nuova creatura degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Fortunatamente, la community sembra ormai accogliere con ironia l'assenza di notizie su Elden Ring.