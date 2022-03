Elden Ring è il terzo gioco a pagamento più giocato su Xbox, dopo Modern Warfare e GTA 5

Elden Ring è un successo stando al numero dei giocatori attivi sulle principali piattaforme, non ci sono ancora dati di vendita precisi ma il gioco di FromSoftware e Bandai Namco sembra aver ottenuto una buona accoglienza in tutto il mondo.

Elden Ring ha debuttato al primo posto nel Regno Unito, scalzando Horizon Forbidden West dalla prima posizione della Top 10 inglese, inoltre scopriamo che su Steam il gioco rientra nella fascia delle 5/10 milioni di copie vendute, stando ai dati di SteamSpy.

E su Xbox? Al momento Elden Ring è l'ottavo gioco più giocato sulla piattaforma Microsoft, il terzo tra i giochi premium, visto che gli altri cinque sono free to play. Al primo posto troviamo Fortnite seguito da Call of Duty Modern Warfare, Apex Legends, GTA V, Destiny 2, Roblox e Halo Infinite Multiplayer, all'ottavo posto troviamo Elden Ring, seguito da Rainbow Six Siege, disponibile gratis su Game Pass.

Da sottolineare l'enorme popolarità di Modern Warfare (2019) che tiene ancora banco insieme all'immortale Grand Theft Auto V. Su Xbox, Elden Ring rientra nella Top 10 dei giochi più giocati del momento ed è sicuramente un risultato positivo, anche se ribadiamo come non ci siano purtroppo dati più precisi legati alle vendite o al numero di utenti attivi.