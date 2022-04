Elden Ring è il gioco più venduto in Europa a marzo, GT7 il più venduto in Italia

Come vi abbiamo già riportato, Nintendo Switch e Elden Ring hanno dominato in Europa a marzo, adesso arriva però la Top 20 completa dei videogiochi più venduti lo scorso mese nel nostro continente. Una classifica non così scontata...

Se al primo posto, come detto, troviamo Elden Ring per il secondo mese di fila, il gradino di mezzo del podio è occupato da Gran Turismo 7 con a seguire FIFA 22. Elden Ring nello specifico è stato il gioco più venduto del mese in Germania e Gran Bretagna mentre Gran Turismo 7 è stato leader delle vendite a marzo in Francia, Spagna e Italia.

I videogiochi più venduti in Europa

Elden Ring (Bandai Namco) Gran Turismo 7 (Sony) FIFA 22 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Kirby E La Terra Perduta (Nintendo) - vendite digitali escluse WWE 2K22 (2K Games) Horizon Forbidden West (Sony) Leggende Pokemon Arceus (Nintendo) - vendite digitali escluse F1 2021 (EA) Tiny Tina's Wonderlands (2K Games) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) - vendite digitali escluse Mario Party Superstars (Nintendo) - vendite digitali escluse Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) NBA 2K22 (2K Games) Big Brain Academy Sfida tra Menti (Nintendo) - vendite digitali escluse Minecraft Switch Edition (Mojang) - vendite digitali escluse Grand Theft Auto Online (Rockstar) Star Wars Jedi Fallen Order (EA) Triangle Strategy (Square Enix) - vendite digitali escluse

Grand Theft Auto V occupa la quarta posizione con vendite in aumento del 65% rispetto a marzo 2021, grazie al lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Quinto posto per Kirby E La Terra Perduta, basandosi unicamente sui dati del mercato retail, dal momento che Nintendo non rende noti i dati di vendita dell'eShop.