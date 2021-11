Elden Ring è il gioco più venduto su Steam dopo il video gameplay

Di mezzo c'è stata una lunga attesa, ma sembra proprio che i giocatori ansiosi di mettere le mani sul nuovo gioco targato FromSoftware e Hidetaka Miyazaki siano rimasti soddisfatti del primo esteso video gameplay dedicato ad Elden Ring.

A dimostrazione di quanto positivo sia stato il feedback dell'utenza, Elden Ring figura attualmente al primo posto nella classifica dei giochi più venduti su Steam. Un dato non così banale come potrebbe sembrare, dal momento che nella top 10 sono inclusi gli imminenti Forza Horizon 5 e Football Manager 2022, nonché Age of Empires 4, pubblicato di recente da Microsoft e immediatamente accolto nella maniera più calorosa possibile da parte dell'utenza PC.

Sembra insomma evidente come Elden Ring abbia creato aspettative enormi in quei giocatori che già hanno avuto modo di apprezzare Demon's Souls (che si tratti del gioco originale o del remake di Bluepoint Games), la saga di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. FromSoftware ha messo in chiaro che Elden Ring, che tra le altre cose prende luogo in un mondo co-creato da George R.R. Martin, è la produzione più ambiziosa nella storia dello studio nipponico.

Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Bandai Namco ha messo in vendita in tiratura limitata la Premium Collector's Edition del gioco, sfortunatamente caduta in mano ai bagarini e rivenduta a prezzi folli.