Elden Ring gira sul mio PC? I requisiti di sistema minimi e consigliati

Dopo un tira e molla durato diversi giorni, con i requisiti di Elden Ring prima pubblicati su Steam e poi cancellati, Bandai Namco e FromSoftware hanno diffuso ora i requisiti ufficiali minimi e consigliati per la versione PC del nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring gira sul vostro PC? Potete verificarlo facilmente grazie ai requisiti minimi e raccomandati riportati qui sotto.

Elden Ring Requisiti Minimi

Sistema Operativo Windows 10

CPU Intel Core i5-840, AMD Ryzen 3 3300X

RAM 12 GB

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB, AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX 12

60 GB di spazio libero richiesto

Elden Ring Requisiti Consigliati

Sistema Operativo Windows 10 o Windows 11

CPU Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

RAM 16 GB

GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX 12

Spazio libero richiesto: 60 GB

Vengono confermati i rumor che parlavano di liberare almeno 60 GB di spazio su disco, confermata anche la voce relativa ai 12 GB di RAM come requisito minimo, per il resto si tratta di richieste non troppo alte ma un ruolo chiave in tal senso lo giocherà anche l'ottimizzazione del software. Elden Ring è atteso per il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.