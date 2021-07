Elden Ring e God of War: l'artwork fan made è un crossover perfetto

Dopo aver realizzato il perfetto artwork celebrativo delle serie PlayStation, l'artista digitale BlackThunder colpisce nuovamente nel segno con una spettacolare reinterpretazione a tema God of War della key art di Elden Ring.

L'ultimo progetto realizzato dall'artista digitale conosciuto sui social come OBlackThunderO riprende infatti le atmosfere e gli scenari della suggestiva key art finale di Elden Ring per fonderle con l'universo dell'epopea di God of War.



L'artwork fan made di BlackThunder unisce così nel migliore dei modi le dimensioni norrene del prossimo kolossal soulslike di FromSoftware e dell'avventura vissuta su PS4 da Kratos e Atreus, in attesa che abbia finalmente inizio il Ragnarok di God of War 2. Oltre all'immancabile presenza del Dio della Guerra, nel bozzetto crossover tra Elden Ring e God of War trova spazio persino il Serpente del Mondo e, sullo sfondo, la reinterpretazione in chiave Ragnarok del logo ufficiale di Elden Ring.



Date perciò un'occhiata all'eccezionale lavoro realizzato dall'artista digitale e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Per l'occasione, ricordiamo a chi ci segue che Bandai Namco ha condiviso di recente tante nuove informazioni su lore e gameplay di Elden Ring con un aggiornamento al sito ufficiale del GDR a mondo aperto di FromSoftware.