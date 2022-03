Elden Ring su Google Stadia? Parte la petizione per il porting 'su nuvola' del soulslike

Sulle ali dell'entusiasmo per le oltre 12 milioni di copie vendute di Elden Ring, un collettivo di appassionati di soulslike e GDR a mondo aperto ha deciso di lanciare una petizione per convincere FromSoftware a realizzare il porting Google Stadia del loro ultimo capolavoro ruolistico.

La pagina Change.org che ospita la petizione per lo sviluppo di Elden Ring su Google Stadia è già attiva e, nel momento in cui scriviamo, raccoglie più di 1.100 firme da parte di altrettanti utenti desiderosi di imbarcarsi nell'avventura del Senzaluce esplorando una versione 'su nuvola' dell'Interregno.

Nell'esporre il proprio punto di vista, gli organizzazioni della petizione ricordano che "Elden Ring ha già vinto per due volte il titolo di Gioco più Atteso ai Game Awards ed è stato un enorme successo commerciale. È disponibile su PC, PlayStation e Xbox, ma non per Google Stadia: chiediamo perciò a FromSoftware e a Google di collaborare per portare Elden Ring su Stadia".

Pur essendo perfettamente consapevoli delle scarse probabilità di successo per questo genere di iniziative, i curatori della petizione si dicono fiduciosi e spiegano che "100 persone non faranno nulla. Con 1.000 firme le cose potrebbero farsi interessanti, ma se arriviamo a 10.000 firme potremmo favorire un cambiamento. Mostriamo perciò di cosa è capace la community di Stadia!".

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla petizione avviata su Change.org per incalzare FromSoftware nello sviluppo della versione Google Stadia del loro ormai iconico GDR open world. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo alla nostra guida con trucchi di Elden Ring.