Elden Ring è GOTY ai Famitsu Dengeki Game Awards 2022: ecco l'elenco dei vincitori

Mentre cresce l'attesa per l'espansione Shadow of Erdtree di Elden Ring, il capolavoro action ruolistico di FromSoftware ottiene un nuovo, prestigioso riconoscimento: i giudici dell'ultima edizione dei Famitsu Dengeki Awards hanno deciso di assegnare a Elden Ring il premio di Videogioco dell'Anno.

Il monumentale lavoro svolto da FromSoftware nel concretizzare la visione creativa dell'Interregno viene quindi premiato dalle redazioni di Dengeki e Famitsu con l'ennesimo riconoscimento a Elden Ring. Le emozioni restituite dall'odissea open world del Senzaluce consentono al team diretto da Hidetaka Miyazaki di portare a casa anche le statuette del "Most Valuable Creator" e del videogioco con la migliore grafica.

Sfogliando l'elenco completo dei vincitori degli altri premi consegnati dagli organizzatori del Famitsu Dengeki Game Awards 2022 spicca l'assenza di riconoscimenti a God of War Ragnarok, l'altro grande protagonista della passata stagione videoludica:

Game of the Year - Elden Ring

- Elden Ring Most Valuable Creator - FromSoftware

- FromSoftware Best Scenario - Pokemon Scarlet / Violet

- Pokemon Scarlet / Violet Best Graphics - Elden Ring

- Elden Ring Best Music - Heaven Burns Red

- Heaven Burns Red Best Actor - Aqua Minato / Aquarium

- Aqua Minato / Aquarium Best Voice Actor - Tomori Kusunoki (Ruka Kayamori) / Heaven Burns Red

- Tomori Kusunoki (Ruka Kayamori) / Heaven Burns Red Best Character - Arven / Pokemon Scarlet and Violet

- Arven / Pokemon Scarlet and Violet Best Online Game - Final Fantasy XIV

- Final Fantasy XIV Best Action Game - Splatoon 3

- Splatoon 3 Best Action-Adventure Game - Sonic Frontiers

- Sonic Frontiers Best Adventure Game - The Centennial Case: A Shijima Story

- The Centennial Case: A Shijima Story Best RPG - Xenoblade Chronicles 3

- Xenoblade Chronicles 3 Best App - Heaven Burns Red

- Heaven Burns Red Best Indie Game - Stray

- Stray Best Rookie Game - Heaven Burns Red

- Heaven Burns Red Best Esports Game - Valorant

- Valorant Best VTuber - Hyakumantenbara Salome

Best Streamer - k4sen

Best Horror Game - Yomawari: Lost in the Dark

2023 Most Anticipated - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Famitsu/Dengeki Special Award - 7 Days to End with You

Magical Lovely Award - Persona 5 Royal

Sempre in base alla giuria dell'evento promosso da Dengeki e Famitsu, è Zelda Tears of The Kingdom il videogioco più atteso del 2023. Cosa ne pensate dei premi assegnati dai Famitsu Dengeki Game Awards 2022? Fatecelo sapere con un commento.