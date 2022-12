Elden Ring, il GOTY è solo l'inizio: Hidetaka Miyazaki promette sorprese

La serata dei The Game Awards 2022 ha premiato Elden Ring come Gioco dell'Anno, Il kolossal di From Software si è portato a casa quattro riconoscimenti, imponendosi come uno dei grandi protagonisti dell'evento. Ma la gioia dei fan sembra destinata a crescere sempre di più nel prossimo futuro.

Dal palco dei TGA 2022, dopo aver ritirato il premio più importante, il director Hidetaka Miyazaki ha preso parola non solo per ringraziare il pubblico per il sostegno dimostrato nel corso del tempo al suo ultimo kolossal, ma anche per promettere che le sorprese a tema Elden Ring non sono affatto finite. "Per quanto riguarda Elden Ring, abbiamo ancora parecchie cose che vogliamo fare", ha rivelato Miyazaki ribadendo l'intenzione di voler espandere ulteriormente quanto già creato finora con l'amatissimo Action/RPG.

Sembra però che si dovrà aspettare ancora un po' prima di scoprire novità concrete sul futuro di Elden Ring, dato che durante l'evento presentato da Geoff Keighley non è stato fatto nessun annuncio in merito a nuovi contenuti. Prima dei Game Awards si sono diffusi dei rumor falsi sul DLC Bane of Disputant per Elden Ring, e nulla del genere si è ovviamente concretizzato.

Da tempo comunque si rincorrono voci di corridoio su una corposa espansione in sviluppo presso gli studi di From Software e, dopo le parole di Miyazaki, non resta che attendere novità concrete prossimamente.