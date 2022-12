Elden Ring è ancora GOTY! Metro premia anche Immortality, fuori GOW dalla Top 10

Contemporaneamente gioco più finito e più abbandonato del 2022, Elden Ring porta nella cassaforte di FromSoftware un nuovo riconoscimento, assegnatogli questa volta dalla redazione di Metro.

La testata britannica ha infatti approfittato dell'avvicinarsi del nuovo anno per pubblicare la propria classifica dedicata ai migliori videogiochi del 2022. Anche questa volta, Elden Ring ha battuto God of War: Ragnarok, conquistandosi il titolo di Gioco dell'Anno per la redazione di Metro. L'epopea norrena di Santa Monica Studio si è invece dovuta accontentare della tredicesima posizione in classifica, collocandosi al di fuori della Top 10.

Accanto ad Elden Ring, sul podio di Metro, possiamo invece trovare l'adrenalinico Bayonetta 3 e l'eccellente Immortality, rispettivamente al secondo e terzo posto. Di seguito, vi riportiamo la classifica integrale stilata dalla testata britannica:

Top 20 videogiochi del 2022 per Metro

Elden Ring; Bayonetta 3; Immortality; Xenoblade Chronicles 3; Total War: Warhammer 3; Rogue Legacy 2; Mario + Rabbids: Sparks of Hope; Gran Turismo 7; Hyper Demon; Citizen Sleeper; Return to Monkey Island; Roadwarden; God of War: Ragnarok; Neon White; Pentiment; The Case of the Golden Idol; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker; Vampire Survivors; Marvel's Midnight Suns; Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto;

Tra le produzioni premiate da Metro, trovano spazio l'italianissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ma anche l'acclamato Pentiment di Obsidian e il ricco Marvel's Midnight Suns. Assente invece il misterioso universo di Tunic, con il mondo Indie che trova però i propri rappresentanti in Citizen Sleeper e Neon White.