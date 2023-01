Elden Ring è GOTY agli Steam Awards 2022: anche Death Stranding fra i vincitori

Proprio qualche ora fa vi abbiamo confermato che Elden Ring ha superato The Last of Us Parte 2, ottenendo un maggior numero di premi come 'gioco dell'anno'. Non contenta del risultato, FromSoftware si è aggiudicata un altro titolo di questo tipo in occasione degli Steam Awards 2022.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che hanno vinto in ciascuna categoria:

Gioco dell'anno 2022: Elden Ring

Elden Ring Gioco VR dell'anno: Hitman 3

Hitman 3 Atto d'amore: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Meglio in compagnia: RAFT

RAFT Miglior stile grafico: Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Gameplay più innovativo: Stray

Stray Miglior gioco in cui fai pena: Elden Ring

Elden Ring Migliore colonna sonora: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade Miglior gioco dalla trama profonda: God Of War

God Of War Meritato relax: LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker Miglior gioco portatile: Death Stranding Director's Cut

Oltre a precisare che le votazioni sono state fatte dagli stessi utenti Steam, va anche chiarito che la categoria 'Atto d'amore' consiste nel gioco che, pur non essendo uscito nel corso del 2022, è tornato in auge per via di un aggiornamento o per motivi collaterali, un po' come accaduto proprio a Cyberpunk 2077 in concomitanza con la pubblicazione di Edgerunners su Netflix.

