Elden Ring e GoW Ragnarok dominano i TGA 2022: gli sviluppatori si congratulano a vicenda

Elden Ring è il GOTY dei The Game Awards 2022, ma God of War Ragnarok non ha certo sfigurato nel corso di uno show che lo ha visto primeggiare in numerose categorie in nomination. FromSoftware e Santa Monica decidono quindi di riaffacciarsi sui social per congratularsi a vicenda per i premi conquistati ai TGA 2022.

Ad aprire il valzer dei complimenti ci hanno pensato i ragazzi che gestiscono i profili social ufficiali di Sony Santa Monica: gli sviluppatori californiani si rivolgono direttamente al team diretto da Miyazaki per "congratularsi per la vittoria del GOTY con Elden Ring. Si tratta di un'esperienza davvero incredibile, FromSoftware sarà certamente orgoglioso di questo straordinario risultato. Ben fatto, ve lo siete meritato!".

Il post della sussidiaria dei PlayStation Studios viene ripreso dal team social di FromSoftware per esprimere le "congratulazioni a tutti i team nominati e, in special modo, ai ragazzi di Sony Santa Monica per i premi di God of War Ragnarok, tutti meritati. Siamo molto onorati di essere stati in nomination con così tanti giochi di grandissimo valore".

A dispetto della spasmodica attesa per l'annuncio del Game of the Year ai TGA 2022, e dell'importante discorso di Hidetaka Miyazaki alla consegna del GOTY, a rubare la scena agli sviluppatori di Elden Ring ci ha pensato il ragazzo arrestato dopo essere salito sul palco per citare Bill Clinton.