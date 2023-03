Da Elden Ring a GoW Ragnarok: tutti i giochi premiati ai BAFTA 2023

Si è appena conclusa la serata dei BAFTA Games Awards 2023, durante la quale sono stati assegnati numerosi premi alle produzioni videoludiche che più si sono distinte nel corso dell'anno passato. Come potete facilmente immaginare, tra i titoli più premiati troviamo Elden Ring e God of War Ragnarok, ma non sono mancate le sorprese.

Ecco di seguito l'elenco completo delle categorie con i relativi vincitori:

Best Game: Vampire Survivors

Vampire Survivors Best Animation: God of War Ragnarok

God of War Ragnarok Artistic Achievement: Tunic

Tunic Audio Achievement: God of War Ragnarok

God of War Ragnarok British Game: Rollerdrome

Rollerdrome Debut Game: Tunic

Tunic Evolving Game: Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy XIV Online Family: Kirby and the Forgotten Lands

Kirby and the Forgotten Lands Game Beyond Entertainment: Endling – Exctinction is Forever

Endling – Exctinction is Forever Game Design: Vampire Survivors

Vampire Survivors Multiplayer: Elden Ring

Elden Ring Music: God of War Ragnarok

God of War Ragnarok Narrative: Immortality

Immortality Original Property: Elden Ring

Elden Ring Performer in a leading role: Christopher Judge, Kratos in God of War Ragnarok

Christopher Judge, Kratos in God of War Ragnarok Performer in a supporting role: Laya Deleon Hayes, Angrboda in God of War Ragnarok

Laya Deleon Hayes, Angrboda in God of War Ragnarok Technical Achievement: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West EE Game Of The Year: God of War Ragnarok

God of War Ragnarok BAFTA Games Fellowship: Shuhei Yoshida

Insomma, i titoli di Sony Santa Monica e FromSoftware continuano ancora a fare incetta di premi e non è da escludere che per loro le statuette non siano ancora terminate. Nel frattempo, vi ricordiamo che il Ray Tracing di Elden Ring affossa il framerate, come confermato nell'analisi degli esperti di Digital Foundry.