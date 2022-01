Elden Ring e la grafica: FromSoftware tesa dopo il remake di Demon's Souls per PS5

Tra i titoli che hanno accompagnato il debutto di PlayStation 5 sul mercato, il remake di Demon's Souls è stato certamente il gioco che ha stupito di più il pubblico, soprattutto per l'elevata performance tecnica ed estetica messa a punto dagli autori di Bluepoint.

Un risultato che ha sorpreso anche lo stesso Hidetaka Miyazaki, che si è detto affascinato dalle soluzioni che la software house ha impiegato per dare nuova vita a Boletaria. Il creatore originale di Demon's Souls - e dei successivi Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice - non ha però testato con mano il remake per PS5. La ragione, ha rivelato, è in verità molto semplice: "Semplicemente non mi piace giocare i titoli che ho realizzato in passato. Porta a galla moltissimi ricordi, vecchie emozioni, e il tutto finisce per essere troppo travolgente, e non mi sembra nemmeno più di stare giocando. Quindi, - ha concluso - non ho giocato il remake di Demon's Souls, ma sono davvero molto felice di vederlo con questo nuovo look e una grafica di nuova generazione".



Il comparto tecnico del rifacimento, ha inoltre rivelato Miyazaki, ha dato qualche grattacapo agli sviluppatori di FromSoftware impegnati nella realizzazione di Elden Ring. "Il livello di fedeltà grafica non è qualcosa che consideriamo come una priorità assoluta", ha spiegato il game director, aggiungendo che però, con l'uscita del nuovo Demon's Souls, "lo staff responsabile del comparto grafico ha sentito particolare pressione". Anche per questa ragione, durante lo sviluppo di Elden Ring "il team grafico e i programmatori hanno messo a punto molte nuove feature, per creare il gioco più bello mai fatto da FromSoftware".