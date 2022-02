Elden Ring: grafica e prestazioni a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X/S nei test di DF

Per ovviare al mancato arrivo dell'analisi di Digital Foundry per il day one di Elden Ring, il noto collettivo di "esperti tecno-ludici" ha pubblicato una ricca analisi sulle prestazioni offerte al lancio dal kolossal ruolistico di FromSoftware.

Dalle colonne di Eurogamer.net, i giornalisti di DF hanno condiviso i risultati preliminari dei test che stanno conducendo su Elden Ring con la Patch 1.02. A giudicare da quanto rilevato, tutti i parametri e le metriche sulle performance del soulslike presentano valori sostanzialmente invariati rispetto a quanto emerso dall'analisi di DF sul Network Test di Elden Ring.

Sia su PS5 che su Xbox Series X/S, anche dopo aver installato la Patch 1.02 il titolo continua a girare ad un framerate tra i 45/60fps e i 30/60fps nelle due modalità grafiche accessibili su console di ultima generazione. L'approccio adottato dai programmatori di FromSoftware, di conseguenza, consiste nel mantenere il framerate sbloccato per poi operare dei correttivi su risoluzione e complessità della scena renderizzata a schermo in funzione del contesto di gioco.

A detta di Digital Foundry, le uniche opzioni a disposizione di chi dovesse percepire questi cali di framerate come un vero e proprio fastidio rimangono quelle di fruirlo su Xbox Series X/S con una TV che supporti il VRR o, in alternativa, di giocarlo su PlayStation 5 decidendo di scaricare la versione PS4 per eseguirlo in modalità PS4 PRO.

Il team di DF ritiene quindi che il download su PlayStation 5 della versione PS4 di Elden Ring sia, al momento, l'unica strada percorribile da chi desidera giocare ad un framerate stabile di 60fps, pur sapendo che in tal caso bisogna necessariamente scendere a compromessi con le limitazioni della versione PS4 PRO che, rispetto a quella ottimizzata per console nextgen, renderizza la scena a una risoluzione più bassa e con ambientazioni dalla vegetazione meno densa. La speranza di Digital Foundry è ovviamente quella di assistere quanto prima al lancio dell'aggiornamento che introdurrà il supporto al VRR su PS5.

In attesa di ammirare la video analisi di DF, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sull'immenso open world di Elden Ring con la recensione in corso di Francesco Fossetti.