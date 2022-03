Elden Ring: grafica da urlo nel video 4K con mod Ray Tracing e senza HUD

Mentre in rete prosegue la discussione scatenata dalle critiche a Elden Ring da tre sviluppatori Sony e Ubisoft, lo youtuger Digital Dreams si immerge nelle atmosfere oniriche dell'Interregno per elevarne l'esperienza visiva con un video 4K che mostra il kolossal di FromSoftware senza interfaccia e con mod Ray Tracing.

L'ormai famoso creatore di contenuti ha attinto nuovamente alla spaventosa potenza computazionale del suo PC gaming spinto da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 per darci modo di intuire le migliore grafiche che accompagneranno l'update Ray Tracing di Elden Ring promesso dagli sviluppatori giapponesi come parte del supporto post-lancio del loro ultimo soulslike a mondo aperto.

Nel confezionare questo video, Digital Dreams ha disattivato ogni elemento dell'interfaccia e integrato l'ultima versione del programma ReShade 'RayTracing GI Beyond all Limits', in aggiunta ai tool per sbloccare il framerate e modificare il LOD per modificare il campo di visuale, degli interventi che hanno permesso allo youtuber di creare delle evocative scene panoramiche dell'enorme mappa di Elden Ring. Date un'occhiata al filmato realizzato dallo youtuber e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sul Colosseo nascosto di Elden Ring che il celebre 'scopritore di segreti soulslike' Lance McDonald ha scovato in una regione attualmente inaccessibile dell'Interregno.