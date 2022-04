Elden Ring e Gran Turismo 7 protagonisti dei Flash Sales di GameStop

In occasione dell'ultimo weekend del mese, GameStop ha lanciato una nuova tornata dei suoi Flash Sales, saldi a tempo limitato riservati ai soli possessori di carte Level 3 o Epic.

I clienti Level 3 o Epic di GameStop hanno tempo fino a lunedì 2 maggio per approfittare dei Flash Sales, dei saldi dedicati esclusivamente a loro ed accessibili solo online. La lista dei prodotti in saldo include Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PS5, Elden Ring per PlayStation 4 e PS5, Elden Ring Launch Edition per PlayStation 4 e PS5, il Gaming Pack di Atrix per PS5, il Racing Wheel Apex per PS5 e il Controller Wireless Nacon Asimmetrico per PS4. È possibile consultare le offerte a questo indirizzo, tuttavia i prezzi in saldo possono essere visualizzati solo dopo aver effettuato il login con un account Level 3 oppure Epic.

La carta GS+ Level 3, per chi non lo sapesse, costa 16,98 euro all'anno e permette di godere di numerosi vantaggi, come promozioni esclusive, sconti riservati, speciali extra valutazioni, garanzie per il reso non piaciuto dopo un giorno, la conservazione della prenotazione per 12 giorni, accesso anticipato a promozioni, vendite e prenotazioni di edizioni speciali e un regalo speciale per il proprio compleanno.

Ne approfittiamo per segnalare che i clienti Level 3 o Epic hanno tempo fino al 4 maggio per approfittare dei giochi a 4,98 euro, a 5,98 euro, 9,98 euro e 19,98 euro.