Elden Ring, GT7 e Triangle Strategy al Taipei Game Show: ecco date e orari degli eventi

L'annuncio dei partecipanti ai Taipei Game Show 2022 conferma la presenza di Bandai Namco, Square Enix e Sony con degli eventi in streaming interamente dedicati a Elden Ring, Triangle Strategy e Gran Turismo 7.

Il kolossal soulslike degli autori di Dark Souls, l'avventura ruolistica in esclusiva su Nintendo Switch e il nuovo capitolo del "Real Driving Simulator" di Polyphony Digital saranno perciò tra i protagonisti della prossima edizione della kermesse videoludica taiwanese, la cui apertura è attesa tra pochissimi giorni.

Alle ore 12:00 italiane di domenica 23 gennaio avrà inizio lo streaming dedicato a Gran Turismo 7, presumibilmente con delle scene di gameplay inedite e delle informazioni sui contenuti dell'attesissimo racing game in uscita a febbraio su PS4 e PlayStation 5. Sempre per domenica 23 gennaio, ma questa volta dalle ore 13:00, è atteso l'evento di Square Enix su Triangle Strategy, il JRPG in stile Octopath Traveler diretto da Asano.

Anche la giornata di lunedì 24 gennaio sarà ricca di sorprese. Per le ore 12:00 è atteso l'intervento di Sony dedicato a Horizon Forbidden West e Uncharted Legacy of Thieves Collection, mentre per le ore 13:00 di lunedì è previsto lo streaming di Elden Ring con, si spera, degli spezzoni di gameplay inediti.

Il palinsesto degli appuntamenti digitali del Taipei Game Show 2022 prevede anche l'evento PlayStation Indies con Shuhei Yoshida: l'appuntamento, in questo caso, è fissato per giovedì 22 gennaio e promette di essere foriero di sorprese per tutti gli appassionati di videogiochi indie su PS4 e PlayStation 5.