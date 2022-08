Elden Ring, GTA 5 e altri giochi in arrivo su Xbox Cloud Gaming? Microsoft chiarisce

Il dibattito scatenato in rete dal recente avvistamento di Elden Ring e GTA 5 su Xbox Cloud Gaming spinge Microsoft a intervenire per chiarire i dubbi della community sul possibile arrivo di questi e altri titoli nella piattaforma in game streaming della casa di Redmond.

Consapevoli dell'interesse che sta suscitando la comparsa su Xbox Store di indizi come quello legato al possibile arrivo di Forspoken su Xbox Cloud Gaming, la divisione verdecrociata di Microsoft ha preferito non dare ulteriormente adito ai rumor ed è intervenuta pubblicamente per chiarire la situazione.

Un portavoce del colosso tecnologico americano è intervenuto ai microfoni di Eurogamer.net per riferire che si sarebbe trattato di un bug del Microsoft Store: "Siamo a conoscenza di un bug che mostrava erroneamente alcuni titoli come disponibili con Xbox Game Pass Ultimate. Abbiamo apportato dei correttivi e la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità con l'ultimo aggiornamento".

L'ipotesi dell'arrivo su Xbox Cloud Gaming dei titoli esterni al Game Pass e acquistati dall'utenza PC e Xbox è stata al centro di numerose discussioni che hanno coinvolto anche i dirigenti Xbox. La strategia della casa di Redmond è infatti quella di estendere il perimetro dell'ormai ex Project xCloud per offire agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate l'opportunità di accedere "su nuvola" ai giochi acquistati. In quest'ottica rientra anche la visione delineata a più riprese dai dirigenti Microsoft con l'ingresso di giochi free to play nel proprio ecosistema in streaming, a cominciare da Fortnite che sta andando forte su Xbox Cloud Gaming.