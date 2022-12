Elden Ring, guida all'Arena: come avviare una partita e regole di ogni modalità PvP

A distanza di mesi dalle scoperte dei dataminer, le porte dei Colossei di Elden Ring sono state aperte da FromSoftware attraverso la pubblicazione di un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco. Scopriamo insieme come fare per accedere a questi luoghi e dare il via ai duelli nella modalità competitiva online.

Come avviare una partita

Il primo passaggio da seguire per prendere parte alle partite PvP nell'arena è quello di visitare uno dei tre luoghi introdotti con il DLC (sulle nostre pagine potete trovare la guida con le indicazioni per raggiungere i tre colossei di Elden Ring). Dopo aver spalancato la porta di un'arena, fate il vostro ingresso nel mastodontico edificio e posizionatevi di fronte alla grossa statua di Marika, quindi premete il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox) per attivare l'opzione "Accedi ai combattimenti in arena". Vi si aprirà così una schermata nella quale selezionare le vostre preferenze ed infine avviare la ricerca di una partita con la pressione del tasto "Entra in combattimento". Sappiate che non occorre raggiungere un'arena per giocare questa modalità e, dopo aver visitato la prima volta ciascun colosseo, potrete interagire con l'Effige di Marika alla Tavola Rotonda per visualizzare la medesima schermata e selezionare in quale delle tre arene combattere. Si tratta quindi di una scorciatoia che rende più agevole l'accesso alle modalità competitive.

Modalità PvP

Al momento è possibile gareggiare nel PvP di Elden Ring in due diverse modalità: Ordalia Selvaggia e Alleanza Marziale. Nella prima possono competere fino a 6 giocatori, i quali sono tutti rivali e devono accumulare il numero più alto possibile di eliminazione entro il tempo limite, che è di cinque minuti. Oltre al classico deathmatch tutti contro tutti vi è poi la modalità a squadre, ovvero Alleanza Marziale, in cui due squadre composte da due o tre giocatori ciascuna hanno cinque minuti per fare più uccisioni dei rivali.

Come personalizzare il matchmaking

Ecco cosa significano le varie opzioni relative alla ricerca della partita online:

Modalità di combattimento: permette di selezionare fra Ordalia Selvaggia e Alleanza Marziale

permette di selezionare fra Ordalia Selvaggia e Alleanza Marziale Numero di giocatori: questa voce fa scegliere il numero di giocatori presenti in partita (se non vi interessa, potete optare per 'Qualunque numero')

questa voce fa scegliere il numero di giocatori presenti in partita (se non vi interessa, potete optare per 'Qualunque numero') Ceneri di spirito: per il momento l'unica opzione selezionabile è 'No'

per il momento l'unica opzione selezionabile è 'No' Matchmaking con password: in modo simile a quanto avviene con la coop, potete impostare un codice per ritrovarvi in partita con gli amici

in modo simile a quanto avviene con la coop, potete impostare un codice per ritrovarvi in partita con gli amici Limitazioni (solo in Alleanza Marziale): è possibile fare in modo che la password valga anche per gli avversari (Tutti i giocatori) o solo per il proprio team (Solo squadra alleata)

è possibile fare in modo che la password valga anche per gli avversari (Tutti i giocatori) o solo per il proprio team (Solo squadra alleata) Squadra preferita (solo in Alleanza Marziale): fa selezionare in quale delle due squadre entrare

fa selezionare in quale delle due squadre entrare Luogo: l'ultima opzione consente di selezionare l'arena tra quelle sbloccate

