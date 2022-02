Elden Ring: guida a tutti gli attributi per creare la build perfetta

Vi abbiamo già proposto una guida alla scelta della classe iniziale di Elden Ring, ma dopo aver preso questa prima decisione nel titolo FromSoftware vi ritroverete di fronte alla schermata di potenziamento del Senzaluce, ricca di attributi che possono essere fatti crescere investendo le Rune. Scopriamo quindi quelli che sono i parametri più utili.

Prima di procedere con tutti i dettagli sulle statistiche di Elden Ring, vi ricordiamo che le classi del titolo sono fluide: ciò implica che la scelta di un mago non preclude la possibilità di trasformarlo in un guerriero o viceversa. Come in tutti i souls, infatti, anche in questo caso la classe di partenza non influisce su altro se non sul kit iniziale e sulla distribuzione dei primi punti abilità.

Di seguito trovate l’elenco completo dei parametri e del loro effetto:

Vitalità: questo attributo va ad incrementare i punti vita e altri parametri come la resistenza al fuoco e l'immunità al veleno

l'aumento dell'attributo Mente influisce sul quantitativo massimo di punti abilità e sulla concentrazione

da questa statistica dipendono invece i punti vigore, grazie ai quali è possibile attaccare/schivare ripetutamente. Migliorando la Tempra si va anche ad aumentare la robustezza e il peso massimo dell'equipaggiamento del Senzaluce

puntando tutto sulla Forza permette di usare le armi pesanti e migliorare il loro danno. Con l'aumentare di questo attributo migliora anche la difesa fisica

in questo caso i benefici si riflettono sull'utilizzo di armamenti avanzati (ad esempio le katane), senza contare che l'aumento di Destrezza riduce anche il tempo di lancio degli incantesimi, i danni da caduta e le probabilità di essere disarcionati

dal momento che questo attributo è legato alla stregoneria scintipietra, il suo aumento incide sulla potenza magica delle stregonerie (quelle che scalano su Intelligenza) e sulla resistenza alla magia

a differenza dell'Intelligenza, Fede migliora tutti quegli incantesimi sacri che scalano su questo attributo

si tratta di un attributo relativo alla scoperta e che influisce non solo sulla difesa sacra, ma anche sulla vitalità e su una piccola parte di incantesimi e stregonerie

Come potete facilmente intuire dalla descrizione degli attributi di Elden Ring, gli unici che possiamo considerare universalmente validi sono Vitalità, Mente e Tempra. Da queste tre statistiche dipendono infatti la salute, la stamina e la barra dei PA, fondamentale sia per chi vuole eseguire incantesimi che per chi vuole sconfiggere i nemici tramite l'ausilio delle weapon art. Le restanti statistiche vanno potenziate in base alle vostre esigenze, poiché un mago non ha bisogno di investire troppo su Forza o Destrezza ma dovrà investire su Intelligenza o Fede, invece chi punta all'uso di armi corpo a corpo deve puntare tutto su uno dei questi due attributi. Se volete fare in modo che il gioco non sia troppo difficile, vi suggeriamo di specializzarvi con una categoria di attacchi, che siano essi armi bianche o incantesimi, e aumentare progressivamente i valori sui quali scalano. Creare invece un personaggio ibrido può essere divertente per via della possibilità di utilizzare qualsiasi strumento, ma potrebbe rappresentare un malus per chi è meno abile in questo tipo di giochi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con 10 consigli per iniziare a giocare Elden Ring senza alcuno spoiler sulla trama o sulle meccaniche di gioco non annunciate ufficialmente da FromSoftware.