Elden Ring, guida ai boss: come trovare e sconfiggere il Cavaliere Notturno

Come viene detto a tutti i Senzaluce che si apprestano ad esplorare Sepolcride in Elden Ring, il primo vero boss della storia si può affrontare al Castello di Grantempesta. Esistono però numerosi boss opzionali in tutta l'area iniziale e uno di questi è un pericoloso guerriero che cavalca un destriero di colore nero, ovvero il Cavaliere Notturno.

Come trovare il Cavaliere Notturno

Trovare questo boss opzionale di Elden Ring è davvero semplice, dal momento che il nemico in questione si aggira per un'area molto vicina dal vostro punto d'ingresso a Sepolcride. A nord-est del lago di Agheel, ovvero l'enorme distesa d'acqua nella quale è possibile affrontare il pericoloso Drago Volante Agheel (utile per ottenere il primo Cuore di Drago e sbloccare una serie di incantesimi extra), è presente un breve ponte di pietra. Il boss è solito camminare lungo il ponte e basta attraversarlo per incontrarlo ed ingaggiarlo in combattimento.

Come sconfiggere il Cavaliere Notturno

Questo inquietante nemico in sella ad uno spettrale cavallo è molto simile al boss Sentinella dell'Albero, sebbene sia molto più semplice metterlo KO rispetto al guerriero dall'armatura scintillante che si incontra pochi istanti dopo dall'arrivo a Sepolcride. A differenza della Sentinella, il Cavaliere Notturno può essere disarcionato ed è armato esclusivamente di una lunghissima alabarda che, per quanto efficace, non viene accompagnata da uno scudo i cui colpi potrebbero eliminare il Senzaluce in un solo colpo. Il metodo più semplice per eliminare questo nemico è in sella a Torrente, caricando il colpo potente e rilasciando il tasto in prossimità del nemico. Anche a terra è possibile attaccare il Cavaliere Notturno, poiché molti dei colpi sferrati con l'alabarda lasciano il nemico scoperto per qualche secondo, sufficiente per colpirlo almeno una volta. Se volete infliggere un duro colpo al boss, colpite il cavallo fino ad azzerargli la barra della salute: in questo modo il nemico cadrà al suolo e potrete dargli un violento colpo che gli toglierà buona parte della salute. Sappiate però che nel giro di qualche secondo rievocherà un nuovo destriero, a meno che non cominciate a colpirlo ripetutamente per finirlo prima che possa reagire.

Sconfiggere questo nemico opzionale non solo vi farà ottenere 2.520 Rune ma anche la Cenere di Guerra "Affondo Ripetuto", la quale potrebbe tornarvi molto utile per la personalizzazione della weapon art della vostra arma preferita (a patto che sia adatta a questo tipo di modifica).

A proposito delle weapon art, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni FromSoftware ha pubblicato un trailer di Elden Ring dedicato esclusivamente alle abilità delle armi.