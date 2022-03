Elden Ring: guida alla quest del cacciatore Yura

Fra i vari personaggi che popolano l’Interregno, il mondo aperto di Elden Ring, troviamo il cacciatore di Dita chiamato Yura. A tal proposito, partendo dal luogo in cui è possibile incontrarlo per la prima volta, ecco quali sono tutti i passaggi per portare a termine la sua preziosa quest, che vi garantirà alcuni premi unici.

Nonostante Yura frequenti vari luoghi di Sepolcride Ovest, la sua quest avrà inizio con l’uccisione di Nerijus: l’NPC che vi invaderà lungo il corso d’acqua che si trova a nord del Lago di Agheel. Una volta sconfitto questo avversario in compagnia dello spadaccino (che accorrerà in vostro aiuto durante la battaglia), Yura si sposterà oltre i cancelli di Raya Lucaria sotto forma di segno rosso con il quale interagire. Nello specifico, partendo dal cancello principale dell’Accademia, lo troverete lungo il ponte a nord della struttura. Ecco le ricompense che riceverete sconfiggendo il secondo Dito sanguinante insieme a Yura.

Saetta runica : se usata, conferisce i benefici della Runa Maggiore in uso.

: se usata, conferisce i benefici della Runa Maggiore in uso. Rimedio del Dito torto invocatore : rivela i segni d’evocazione cooperativi e ostili.

: rivela i segni d’evocazione cooperativi e ostili. Rapace delle nebbie : cenere di guerra di stampo difensivo, utile per reagire ai colpi in arrivo.

: cenere di guerra di stampo difensivo, utile per reagire ai colpi in arrivo. Pietra da forgiatura [5]: materiale utile a potenziare l'armamento fino a un massimo di +15.

Il passaggio successivo consiste nel visitare la Seconda chiesa di Marika nell’Altopiano di Altus, la zona che si trova a nord-est di Liurnia e che ospita al suo interno il grande Albero Madre. In quel luogo, dopo aver parlato con Yura e ottenuta la sua katana, verrete chiamati a difendervi da un’altra invasione che, in caso di vittoria, vi garantirà tre oggetti utili. Per quanto riguarda invece l’ultimo step della quest, tralasciandone i dettagli per evitare spoiler, occorrerà recarsi alle Rovine di Zamor e rifiutare la Fiamma della frenesia. Soltanto in quel modo, scegliendo cioè di uccidere il folle che ve l’ha proposta, potrete mettere mano sull’intero set di Yura.

In conclusione, nel caso non abbiate ancora libero accesso a Raya Lucaria, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete scoprire dove trovare le Chiavi di scintipietra in Elden Ring, utili fra le altre cose a completare la quest di Thops in Elden Ring.