Elden Ring: guida alle classi, la più forte e la migliore per iniziare

Dopo una lunga attesa Elden Ring è finalmente arrivato: centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo sono pronti ad impugnare il pad (oppure mouse e tastiera) per esplorare le lande fantastiche dell'Interregno ideate da From Software e George R.R. Martin.

La prima cosa che dovrete fare una volta avviato il gioco sarà creare il vostro personaggio personalizzato, il Senza Luce con il quale affrontare tutti i pericoli di un mondo popolato da pericolose creature di ogni tipo. Uno degli aspetti più importanti da gestire a inizio partita riguarda la selezione della classe, una scelta importante poiché determinerà il vostro approccio all'intera avventura, soprattutto nelle prime ore.

Tutte le classi confermate

In Elden Ring sono presenti al lancio ben dieci classi differenti, ciascuna con le proprie statistiche e un equipaggiamento di partenza diverso esclusivo. Vediamo tutte le loro caratteristiche:

Vagabondo



• Livello - 9

• Vigore - 15

• Mente - 10

• Resistenza - 11

• Forza - 14

• Destrezza - 13

• Intelligenza - 9

• Fede - 9

• Arcano - 7



Guerriero



• Livello - 8

• Vigore - 11

• Mente - 12

• Resistenza - 11

• Forza - 10

• Destrezza - 16

• Intelligenza - 10

• Fede - 8

• Arcano - 9



Eroe



• Livello - 7

• Vigore - 14

• Mente - 9

• Resistenza - 12

• Forza - 16

• Destrezza - 9

• Intelligenza - 7

• Fede - 8

• Arcano - 11



Bandito



• Livello - 5

• Vigore - 10

• Mente - 11

• Resistenza - 10

• Forza - 9

• Destrezza - 13

• Intelligenza - 9

• Fede - 8

• Arcano - 14



Astrologo



• Livello - 6

• Vigore - 9

• Mente - 15

• Resistenza - 9

• Forza - 8

• Destrezza - 12

• Intelligenza - 16

• Fede - 7

• Arcano - 9



Profeta



• Livello - 7

• Vigore - 10

• Mente - 14

• Resistenza - 8

• Forza - 12

• Destrezza - 8

• Intelligenza - 7

• Fede - 16

• Arcano - 11



Samurai



• Livello - 9

• Vigore - 12

• Mente - 11

• Resistenza - 13

• Forza - 12

• Destrezza - 15

• Intelligenza - 9

• Fede - 8

• Arcano - 8



Prigioniero



• Livello - 9

• Vigore - 11

• Mente - 12

• Resistenza - 11

• Forza - 11

• Destrezza - 14

• Intelligenza - 14

• Fede - 6

• Arcano - 9



Confessore



• Livello - 10

• Vigore - 10

• Mente - 13

• Resistenza - 10

• Forza - 12

• Destrezza - 12

• Intelligenza - 9

• Fede - 14

• Arcano - 9



Disgraziato



• Livello - 1

• Vigore - 10

• Mente - 10

• Resistenza - 10

• Forza - 10

• Destrezza - 10

• Intelligenza - 10

• Fede - 10

• Arcano - 10

La classe migliore per iniziare

Sulla base delle dieci opzioni appena elencate, sceglierne una non risulta facile, soprattutto alla prima run. Per aiutarvi nella scelta vi consigliamo quella che secondo noi è la classe migliore per iniziare a giocare, sia che abbiate passato molte ore in compagnia di altri titoli From Software, sia che siate completamente novizi del genere. Stiamo parlando del Vagabondo: questo personaggio è infatti quello che inizia il gioco con la maggiore quantità di punti salute, grazie ai 15 punti in Vigore, oltre a sfoggiare un ottimo mix di di Forza (14) e Destrezza (13), valori che vi permetteranno di sperimentare con gran parte delle armi che troverete prima di scegliere quella definitiva.



Da evitare assolutamente alla vostra prima partita è invece la classe del Disgraziato: pur sembrando appetibile grazie a delle statistiche di partenza tutte uguali, che lo rendono dunque perfetto per essere plasmato secondo la volontà del giocatore, questo personaggio comincia l'avventura privo di qualsivoglia equipaggiamento, con di conseguenza una sfida estrema anche solamente per superare i primi minuti dell'avventura.

La classe più forte

Rispetto a quanto detto categoricamente nel paragrafo precedente, determinare quale sia la classe più forte in assoluto di Elden Ring è un compito ben più arduo. Ciascuna delle dieci presenti ha infatti peculiarità e statistiche uniche che la rendono più o meno adatta a seconda dello stile di gioco che avete intenzione di utilizzare. Ad esempio, se avete intenzione di fare della forza bruta la vostra caratteristica migliore dovrete orientarvi sull'Eroe, mentre se volete dedicarvi all'uso della magia la scelta giusta è sicuramente l'Astrologo.



In generale, la classe forse più potente di tutto il gioco è di nuovo il Vagabondo, poiché grazie alle statistiche ben distribuite e all'ottimo equipaggiamento iniziale vi permetterà di affrontare con relativa facilità le fasi iniziali per poi scegliere la direzione che volete dare al vostro personaggio avanzando nella partita.



Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, non perdetevi la nostra recensione in corso di Elden Ring, dove analizziamo nel dettaglio l'ultima opera di From Software. Eccovi inoltre 10 cose da sapere assolutamente prima di iniziare Elden Ring.