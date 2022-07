Elden Ring guida la classifica provvisoria dei migliori giochi del 2022 su Metacritic

La prima metà del 2022 ha accolto numerosi titoli di rilievo e, grazie a portali come Metacritic che svolgono il compito di aggregare i voti assegnati dalle testate di tutto il mondo, possiamo scoprire quali sono i giochi con la media più alta.

Ecco i 20 giochi che nel corso dei primi mesi del 2022 hanno ottenuto una media più alta sul portale:

Elden Ring in versione PlayStation 5 - Metascore di 96/100 Elden Ring in versione Xbox Series X|S - Metascore di 96/100 Elden Ring in versione PC - Metascore di 94/100 The Stanley Parable: Ultra Deluxe in versione Xbox Series X|S - Metascore di 93/100 God of War in versione PC - Metascore di 93/100 Rogue Legacy 2 in versione Xbox Series X|S - Metascore di 90/100 The Stanley Parable: Ultra Deluxe in versione PC - Metascore di 90/100 Neon White in versione PC - Metascore di 89/100 The Stanley Parable: Ultra Deluxe in versione PlayStation 5 - Metascore di 89/100 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge in versione Switch - Metascore di 89/100 Cuphead in the Delicious Last Course in versione PC - Metascore di 88/100 AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative in versione PC - Metascore di 88/100 13 Sentinels: Aegis Rim in versione Switch - Metascore di 88/100 NORCO in versione PC - Metascore di 88/100 Rogue Legacy 2 in versione PC - Metascore di 88/100 Horizon Forbidden West in versione PlayStation 5 - Metascore di 88/100 Cuphead in the Delicious Last Course in versione Switch - Metascore di 88/100 Final Fantasy VI Pixel Remaster in versione PC - Metascore di 88/100 OlliOlli World in versione PC - Metascore di 87/100 Gran Turismo 7 in versione PlayStation 5 - Metascore di 87/100

Come potete notare nel lungo elenco il re indiscusso è, almeno per il momento, Elden Ring: il gioco FromSoftware occupa infatti le prime tre posizioni con altrettante versioni, le cui valutazioni sono le più alte degli ultimi mesi. Ovviamente non è detto che la situazione resti immutata nei prossimi mesi, visto che nella seconda metà dell'anno arriveranno numerosi altri titoli con tutto il potenziale per spodestare la creatura di Hidetaka Miyazaki, tra i quali non possiamo non citare God of War Ragnarok.

