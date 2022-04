Elden Ring, guida: come completare la quest di Fia

Il video introduttivo di Elden Ring permette ai giocatori di fare la conoscenza di cinque tra i principali personaggi secondari, altri Senzaluce che accompagneranno il protagonista durante il suo viaggio attraverso l'Interregno, per cercare di diventare il nuovo Lord Ancestrale.

Uno di questi NPC è Fia, detta La Compagna di Morte, una ragazza estremamente misteriosa che è possibile incontrare fin dalle primissime ore di gioco in una stanza della Rocca della Tavola Rotonda nei pressi del fabbro Hewg. All'inizio Fia sembrerà poco propensa ad interagire con il giocatore, al quale proporrà solamente dei caldi abbracci ristoratori. Insistendo è però possibile parlare più approfonditamente con lei e avviare la sua missione dedicata, che vi porterà a sbloccare il finale Age of Duskborn: vediamo come fare.

Elden Ring: come completare la quest di Fia

Incontrate Fia per la prima volta alla Rocca, ascoltate quello che ha da dirvi e lasciatevi abbracciare. Questo avrà una conseguenza nascosta particolare e piuttosto inquietante: i vostri HP totali verranno leggermente ridotti. Per annullare l'effetto di un abbraccio vi basterà comunque consumare l'oggetto chiamato Benedizione del Baldacchino, e non avrete alcuna ripercussione sul proseguimento della quest. A questo punto recatevi nella zona nord di Sepolcride, nei pressi della Terza Chiesa di Marika, dove incontrerete un NPC chiamato D: per procedere dovrete completare tutti gli incarichi che vi affiderà. Dopo che D si sarà stabilito alla Rocca della Tavola Rotonda dovrete continuare a parlare regolarmente con lui e Fia, oltre a continuare a farvi abbracciare dalla ragazza ogni volta che sarà possibile. In questo modo sbloccherete un dialogo speciale con lei. Dopo che avrete ottenuto almeno due Rune Maggiori Fia vi consegnerà un pugnale rotto e vi chiederà di consegnarlo al suo legittimo proprietario, senza specificare ulteriormente chi sia quest'ultimo. Portate l'oggetto a D, dopodiché uscite dal gioco e rientrate oppure uscite ad esplorare l'Interregno per un po'. Quando tornerete alla Rocca scoprirete che D sarà stato ucciso da Fia: per trovare i due dirigetevi nell'area dove lavora il fabbro Hewg, e proseguite dritti attraverso la porta davanti a voi, che si sarà aperta per l'occasione. Dopo un breve dialogo, Fia scomparirà. A questo punto dovrete completare la missione di Ranni per poter ottenere un oggetto chiave chiamato Marchio della Morte. Se non sapete come fare potete consultare la nostra guida alla quest di Ranni la Strega. Il prossimo passo sarà quello di incontrare Fia nelle profondità della Capitale Leyndell. Una volta giunti sul luogo dovrete scontrarvi con i suoi campioni, tra i quali figurano anche Rogier e Lionel, e sconfiggerli, dopodiché potrete interagire con lei. Parlate con Fia e ditele che non avete intenzione di ucciderla, dopodiché consegnatele il Marchio della Morte precedentemente recuperato. Dopo averlo fatto, uscite dal gioco e rientrate, oppure allontanatevi per qualche tempo. Quando ritornerete sul posto, Fia vi dirà di voler dormire con il corpo del defunto Godwyn. Andatevene e ritornate nuovamente, poi interagite con la ragazza addormentata per entrare in una nuova area segreta chiamata Sogno di Godwyn. Sconfiggete il boss della zona e parlate di nuovo con Fia: lei morirà ma potrete raccogliere i suoi oggetti e la Runa Riparatrice del Principe della Morte. Usando questo oggetto speciale al termine dell'ultima boss fight del gioco, e selezionando l'opzione corretta, sbloccherete il finale dedicato a Fia.

In Elden Ring esistono altri cinque finali oltre a quello sbloccabile completando la quest Compagna di Morte, e ciascuno di essi richiede una procedura dedicata per poter essere ottenuto: per maggiori informazioni in merito potete consultare la nostra guida a tutti i finali di Elden Ring.